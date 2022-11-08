Gönen Barajı su seviyesi alarm veriyor

Bandırma'nın da içme ve kullanma suyunu sağlayan Gönen Barajı'nda, havaların mevsim normallerinin üzerinde ve yağışsız geçmesi nedeniyle tehlike sinyalleri çalıyor. Gönen Barajı'nda şu anda doluluk oranının yüzde 12.6'ya kadar gerilediğini belirten yetkililer, baraj gölünde sadece 114 günlük su kaldığını ve Gönen Ovası'nın sulaması için de bu barajın kullanıldığını söylediler. Meteoroloji yetkilileri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın önümüzdeki dört gün de etkili olacağını, 12 Kasım Cumartesi gününden itibaren bölgede 4 günlük sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Gökhan Dağlı



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