Gönen'de otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, 10 ACB 535 plakalı araç Gönen Taşköprü kırsal mahallesi mevkiinde Gönen-Bandırma karayolunda seyir halindeyken havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerine geldi. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmanın kaza ile ilgili tahkikatı devam ediyor.

Gökhan Dağlı



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