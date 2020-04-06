Gönüllere taht kuran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahalesi'ndeki evinde yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çekmişti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Burhan Kılıçkını uygulamadan memnun olduğunu söylemişti.

Evinde yalnız yaşayan ve şeker hastalığı bulunan Burhan Kılıçkını, ayağında bulunan yaranın kanaması üzerinde komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuların kanamayı durduramaması üzerine 112 acil servis ekiplerine bilgi verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Devlet Hastanesine götürdü.

Selim Kuşcu

