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Gönüllü arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gidiyor

Gönüllü arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gidiyor
Gönüllü arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gidiyor

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendekli gönüllerden oluşan Sakarya Arama Kurtarma Ekibinin (SAKE) arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir’e yola çıktığını duyurdu.

Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremde İzmir ve çevre illerde yıkıma neden oldu. Meydana gelen deprem sonrasında AFAD'ın bölgeye destek çağrısı ile vakit kaybetmeden hazırlıklarını tamamlayan SAKE, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun desteği ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla 2 araç ve 12 personel ile Hendek'ten deprem bölgesine hareket etti.
Depremin ardından AFAD'tan gelen açıklamaları ve gelişmeleri takip eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziye mesajı yayınladı. Acınız acımızdır diyen Başkan Babaoğlu, “Rabbim depremzedelerimizin yardımcısı olsun. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Başka can kaybının olmaması için dua ediyoruz” dedi.

Orkun Kaya
 

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