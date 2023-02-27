Gönüllü gençler depremzede çocuklar gülsün diye çabalıyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olmaya devam ediyor. 11 ili etkileyen depremlerin ardından evleri yıkılan veya hasarlı evlere giremeyen depremzede vatandaşlar çeşitli illere gönderilerek otel, ev ve yurtlara yerleştiriliyor. Bu çerçevede Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek hayatını idame etmeye çalışan depremzede aileler için Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi gönüllü gençleri adeta seferber oldu. Depremin ilk anlarından itibaren sahada yardım çalışmaları yürüten Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi gönüllüleri ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllü gençleri, depremzede çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi koordinesinde AFAD ve Gönül Köprüsü gönüllüleri Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait spor salonunda yaklaşık 400 depremzede çocuk için ‘Çocuk Şenliği' düzenledi. Gençler tarafından özenle hazırlanan şenlikte çocuklar danslar ve çeşitli oyunlar ile doyasıya eğlendi.

Çizgi film maskotları ve palyaçoların da yer aldığı etkinlikte minikler için çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Aileler tarafından hınca hınç dolan salonda çocukların gülümsemesi bir an olsun eksik olmazken, keyifli vakit geçiren çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliğe katılan minikler ise çok eğlendiklerini dile getirerek bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

“Deprem bölgesine gidip bu etkinliğimizi orada da devam ettireceğiz"

Etkinliğe yaklaşık 400 çocuğun katıldığını dile getiren Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Kaymaz, çocukların yüzünü güldürmek için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek, “Ülkemizi derin yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin ilk gününden itibaren gençlik meclisi üyelerimizle birlikte neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Tatvan'da topladığımız yardımları deprem bölgesine götürmek üzere yola çıktık. Yaklaşık 15 gündür bölgedeydik ve 2 gün önce Tatvan'a geldik. Tatvan'a gelen depremzede çocuklarımız için çalışmalara başladık. Bugün de Tatvan'da bulunan spor salonunda yaklaşık 400 çocuğa hizmet etmekteyiz. Onların yüzünü güldürmek için çocuk şenliği yapıyoruz. Bundan sonra da hedefimiz deprem bölgesine gidip bu etkinliğimizi orada devam ettirmek olacak. Bir hafta sonra yola çıkacağız ve deprem bölgesinde faaliyetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız burada çok eğleniyorlar”

AFAD gönüllülerinin her daim çocukların yanında olacağını dile getiren AFAD gönüllüsü Enes Tarlan ise “Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve AFAD gönüllüleri koordinesinde depremden etkilenen bütün çocukların kafa dağıtmaları ve moral toplamaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız burada çok eğleniyorlar. Burada oyunlar ve müzik eşliğinde danslar yapıldı. Palyaçolar ve çizgi film karakterlerinin oluşturduğu maskotlarımız oyuna dahil oldu. Bu tür etkinlikleri sürekli yapacağız. Çocukların etkilendiği bu noktada bizler de AFAD gönüllüleri olarak mücadelemizi vererek her daim onların yanında olacağız” dedi.

“Çocukların yüzü her zaman gülsün ki dünya gülsün”

Programa çocukları ile birlikte katılan Ali Dal adlı vatandaş, etkinliğin çocuklar için çok güzel moral olduğunu ifade ederek, “Kahramanmaraş'tan geliyorum. Saat 04.17'de olan depremde 3 saat enkazda kaldık. Çocuklarımın psikolojisi bayağı bozuldu. 3 saat boyunca enkaz altında çok kötü şeyler yaşadık. Rabbime şükürler olsun ki çıktık. Tatvan Belediyesine böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, çocuklar çok eğlendi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Çocukların yüzü her zaman gülsün ki dünya gülsün. Depremden önce hayat normaldi ama saat 04.17'de deprem oldu ve çok korktuk, bildiğiniz gibi değildi. Her taraf karanlık, ışıklar yok ve çocuklarımı göremiyordum. Enkazda telefonumu buldum ve telefonun ışığını açtığımda çocuklarımın çok korktuğunu gördüm. Kurtulacağımızdan hiç umudumuz yoktu. Rabbime şükürler olsun ki arkadaşlarım sesimizi duyup geldiler. Bizler sağ çıktık, herkesin bizim gibi sağ çıkmasını çok istedik. Onlara da Allah'tan rahmet diliyor, mekanları cennet olsun. Hayatımda ilk defa böyle bir deprem gördüm” dedi.

“Bu tür etkinlikler çocukların yaşadıklarını bir nebze olsun unutturabiliyor”

Depremden çocukların çok etkilendiklerini belirten depremzede Tuğba Yiğit ise “Çocuklar için çok iyi bir eğlence oldu. Bizler de mutlu olduk. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler çocukların yaşadıklarını bir nebze olsun unutturabiliyor. Bizler de en az çocuklarımız kadar mutlu oluyoruz. Çünkü onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Depremde yaşadığımız korkuyu asla unutamıyoruz. Hala o psikoloji ile her an deprem olacak gibi hissediyoruz. Çok zordu gerçekten, Allah hiç kimseye yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç

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