İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gönüllü mezarcı el arabasının içinde ölü bulundu

Gönüllü mezarcı el arabasının içinde ölü bulundu
Gönüllü mezarcı el arabasının içinde ölü bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda gönüllü olarak çalışan 82 yaşındaki adam, dikmeye götürdüğü çam fidanlarını taşıdığı el arabasının içinde ölü bulundu.

Karacasu'ya bağlı Karşıyaka Kabristanlığının üst bölümünde mezarlıklar arası ulaşımı sağlayan toprak yolda meydana gelen olayda, mezarlıkta gönüllü olarak çevre düzenlemesi çalışmalarında gönüllü olarak çalışan 82 yaşındaki Eşref Gölükçetin, çam fidanlarını taşıdığı el arabasının içinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören ziyaretçiler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Öldüğü tespit edilen Gölükçetin'in cenazesi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gönüllü olarak mezarlıklarla ilgileniyordu
Mezarlıkta hayatını kaybeden Eşref Gölükçetin'in hemen her gün Karşıyaka Mezarlığı'na gelerek yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiği, diğer mezarların da gönüllü olarak bakımını yaptığı öğrenildi. El arabasıyla taşıdığı çam fidanlarını dikemeden hayatını kaybeden, Gölükçetin'in 4 çocuk babası olduğu bildirildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.