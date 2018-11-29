Gönüllü mezarcı el arabasının içinde ölü bulundu

Karacasu'ya bağlı Karşıyaka Kabristanlığının üst bölümünde mezarlıklar arası ulaşımı sağlayan toprak yolda meydana gelen olayda, mezarlıkta gönüllü olarak çevre düzenlemesi çalışmalarında gönüllü olarak çalışan 82 yaşındaki Eşref Gölükçetin, çam fidanlarını taşıdığı el arabasının içinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören ziyaretçiler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Öldüğü tespit edilen Gölükçetin'in cenazesi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gönüllü olarak mezarlıklarla ilgileniyordu

Mezarlıkta hayatını kaybeden Eşref Gölükçetin'in hemen her gün Karşıyaka Mezarlığı'na gelerek yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiği, diğer mezarların da gönüllü olarak bakımını yaptığı öğrenildi. El arabasıyla taşıdığı çam fidanlarını dikemeden hayatını kaybeden, Gölükçetin'in 4 çocuk babası olduğu bildirildi.