İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Google, Gmail ve Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Gmail'e neden girilemiyor?

Google, Gmail ve Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Gmail'e neden girilemiyor?
Google, Gmail ve Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Gmail'e neden girilemiyor?

Google, Gmail ve Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Dünya genelinde Google servisleri, Gmail ve Youtube'a erişim sorunları yaşanıyor. Google, Gmail ve Youtube'a neden girilmiyor. Milyonlarca insan bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

Google, Gmail ve Youtube çöktü mü?

Dünya genelinde Gmail, Drive ve Youtube gibi Google servislerine ulaşım sorunları yaşanıyor. Google, Gmail ve Youtube ne zaman düzelecek. Resmi bir açıklama var mı? İşte detaylar... 

YouTube'da bir süre erişim problemi yaşandı. Google Türkiye, erişim problemi yaşanınca Twitter hesabında YouTube ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı; "YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Google, bu aksaklıkları gidermek için çalışıyor."

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.