Google, Gmail ve Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Gmail'e neden girilemiyor?

Google, Gmail ve Youtube çöktü mü?

Dünya genelinde Gmail, Drive ve Youtube gibi Google servislerine ulaşım sorunları yaşanıyor. Google, Gmail ve Youtube ne zaman düzelecek. Resmi bir açıklama var mı? İşte detaylar...

YouTube'da bir süre erişim problemi yaşandı. Google Türkiye, erişim problemi yaşanınca Twitter hesabında YouTube ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı; "YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Google, bu aksaklıkları gidermek için çalışıyor."

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.