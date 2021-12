Google, Türkiye'deki 15'inci yılını kutladı

2006 yılından itibaren Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Google, Türkiye'de 15'inci yılını kutladı. ‘Dijitalleşme Yolculuğunda Türkiye'nin Yanında Olmak' misyonuyla çalışmalarını sürdüren arama motorunun Türkiye ofisi, 15 yıldır kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak, onları bilgilendirmek ve geliştirmek için pandemi süreci de dahil olmak üzere ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında yerel ihtiyaca yönelik birçok proje ve ürün geliştirdi.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu'nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısı ile şirket Türkiye'deki 15 yılının değerlendirmesini paylaştı.

Toplantıda Google Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sırma Süren, Google Türkiye Kamu İşleri Müdürleri Erkan Kaptan ve Zeynep Güven de şirketin Türkiye'de bugüne kadar Türkiye ekonomisine yaptığı katkılar, gençlere yönelik uygulamalar, pandemi süresince KOBİ'lerin dijitalleşmesi için geliştirdiği projeler, sanata destekleri hakkında bilgiler verdi.

Geleceğin yolu dijital ekonominin büyümesinden geçiyor

Şirketin Türkiye'ye bugüne kadar verdiği ekonomik katkılardan bahseden Mehmet Keteloğlu, “Şirket olarak Türkiye'nin dijital ekonomisine katkı sağlayarak dünyanın içinde bulunduğu dijital dönüşüm rüzgarında ülkemizin de yerini almasına destek oluyoruz. Google Arama, Görüntüleme, Alışveriş, YouTube, Google Haritalar, Google Benim İşletmem, G Suite, Google Bulut Platformu, Android, Google Play ve diğer Google uygulama ve insiyatiflerinden oluşan Google tarafından desteklenen Türkiye'deki dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4'ü aşarak 150 milyar TL'ye ulaştı. 2023 yılında bu payın yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağını öngörüyoruz. Bugüne kadar toplam 1,4 milyon kişilik istihdam oluşturan bu dijital ekosistemin Türkiye ekonomisine katkısının 5 yıl içinde 2 kattan daha fazla artacağını düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.

Keteloğlu, teknolojiye erişimi özgürleştirerek yerel oyuncuların global pazara taşınmasına olanak sağlayan Android ekosisteminin de Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağladığına, bu ekosistem ile de 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek olduklarına dikkat çekerken, Android'in Türkiye ekonomisine katkısının 2023 yılında 193 milyar TL'ye ulaşarak gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,7'sini oluşturacağını öngördüklerini kaydetti.

“Türkiye'nin dijitalleşmesi esnafımızın dijitalleşmesiyle gerçekleşecektir”

Türkiyenin dijitalleşmesi iççin esnafların dijitalleşmesi gerektiğini belirten Keteloğlu, “Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda KOBİ'lerimiz var. Onlarında çok ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Pandemi döneminde en fazla zarar gören sektör oldular. Biz Ticaret Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu ile beraber çalışma başlattık. Bu çalışma çerçevesinde hem becerileri arttırmaya yönelik eğitimler düzenliyoruz bunları düzenlerken online ürün ve araçlarla donatıyoruz. Bunlarıda Google Türkiye Dijital Platformu olarak tek bir merkezde topladık. Özellikle vurgulamak istediğim Türkiye'nin dijitalleşmesi esnafımızın dijitalleşmesiyle gerçekleşecektir'' diye konuştu.

“Dünyada indirilen oyun adedi olarak baktığımızda yüzde 6'sı Türk oyun üreticilerinden”

Türk oyun üreticilerinin dünyada söz sahibi olduğunu aktaran Keteloğlu, “Türk tüketicisinden bahsedersem teknolojik ürünleri biz sadece tüketen değil, aynı zamanda teknolojik çözümler üretende bir genç nesil olmasını arzu ediyoruz. Potansiyeli çok yüksek genç bir nüfusa sahibiz. Veri olarak paylaşacak olursam; oyun geliştirme sektöründe dünyada indirilen toplam oyun adedi olarak baktığımız zaman bunun yüzde 6'sı Türk oyun üreticilerinden. Bu çok büyük bir potansiyel. Gelecekte Türkiye oyun geliştirme mükemmellik merkezi bile olabilir. Tabii ki burada en önemli konu girişimcilerin önünü açmak ve onları donatmak. Hem inovatif ürün ve çözümler ile donatmak hem de yetkinlikleri ve becerileri geliştirmek'' açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, arama motoru bugüne kadar Türkiye'de işletmelerden öğrenci ve öğretmenlere, girişimcilerden esnaf ve KOBİ'lere toplumun birçok farklı kesiminin hayatını kolaylaştırmak, onları bilgilendirmek ve geliştirmek için ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında pandemi sürecinde dahi ara vermeden yerel ihtiyaca yönelik birçok ürün ve proje geliştirdi. Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Dijital Dönüşümle Fark Oluşturan Esnaflar programı kapsamında KOBİ'ler, dijital araçlar, yetenekler, kamu kurumlarına sağlanan reklam kredileri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na yapılan 500 bin dolar hibe ve 3 milyon dolar krediden oluşan toplam 12 milyon dolar değerinde finansal katkı ile destekleniyor. Arama motoru Dijital Türkiye Platformu ile 1,5 milyon birey ve esnafa dijitalleşme yolculuklarını hızlandıracak birçok ücretsiz çözüm olanağı sunuluyor. Turizm sektörünün dijitalleşmesine destek olmak amacıyla da Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) iş birliği ile binlerce turizm işletmesi ve çalışanına dijital dönüşüm için gerekli beceri ve içgörüler kazandırıldı.

Teknoloji sektörüne özel nitelikli iş gücü yetiştirmek ve Türkiye'nin dijital oyun ve uygulama ekosistemi hakkında konuşan Keteloğlu, "Türkiye'nin teknoloji sektörüne özel nitelikli iş gücü yetiştirmek için Oyun ve Uygulama Akademisi projesini sunduk. Türkiye'nin dijitalleşmesi uzun soluklu bir yolculuk. Bu yolculukta şirket olarak destek olmaya devam edeceğiz. Dijital beceri ve yetkinliklere yatırım yapmamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisindeyiz. Yakın zamanda Oyun ve Uygulama Geliştirme Akademisini başlattık. Türkiye'deki toplam yazılımcı 170-180 bin olarak söyleniyor. Bazı Batı Avrupa ülkelerinde 800 bine yaklaşan rakamlar görülüyor. Bizde geliştirdiğimiz bu akademi ile senelik 2 bin genci yetiştirme hedefimiz neredeyse Türkiye'de yetişen senelik yazılımcı grubunun yüzde 20'sine tekabül ediyor. KOBİ'lerimize desteklerimizi sürdüreceğiz. Akademi'nin ilk yılında 2 bin genci mezun etmeyi ve yüzde 50 kadın kotası ile kadınların teknoloji sektöründe daha etkin şekilde yer almalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Şirket, yeni garaj hikayelerinin çıkmasını teşvik etmek ve iyi fikri olan uygulama geliştiricilerini desteklemek için kurulan Google Geliştirici Toplulukları (GDG) ile de yakın çalışıyor. Geliştirici Toplulukları, 2021 başından beri salgına rağmen Şanlıurfa'dan Tekirdağ'a 35 farklı ilde 90 farklı üniversiteden 110 bin geliştiriciyi profesyonel geliştirici toplulukları ile buluşturdu” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen ‘Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı' kapsamında ise bugüne kadar 1 milyon öğretmen ‘Disiplinlerarası Öğretimde Bilgi İşlemsel Düşünme' konusunda rehber kaynaklara ulaştı ve eğitimle buluştu. Ayrıca Türkiye genelinde 5 milyon öğrenciye, arama motoru sayesinde her akademik yılda temel kodlama ve dijital güvenlik konularında eğitime erişim imkanı sunuyor. Çocuklara internette paylaşım yaparken dikkat etmeleri gereken noktaları anlatmak ve çevrim içi dünyada var olan tuzaklar konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile hayata geçirilen “İnternot Olmaya Var Mısın?” programı ile de bugüne kadar toplam 1.3 milyon kişiye ulaşıldı.

Anıtkabir artık Google Street View'da tüm dünyanın ziyaretine açık

Arama motoru, geliştirdiği proje ve ürünlerle kültür sanat alanında da dijitalleşmeye katkı sağlıyor. Şirket son olarak 275 bin dolarlık Google.org hibesi ile pandemi döneminde zor günlerden geçen sahne emekçilerinin dijital yetenekler kazanarak izleyicileriyle alternatif platformlarda buluşmalarına yardımcı olmayı hedefleyen Sahne 2.0 projesine finansal destek sağladı. Sahne 2.0 ile yüzde 60'ı kadın olmak üzere 8 binin üzerinde sahne emekçisine ulaşılması hedefleniyor. Arama motoru, ayrıca Google Arts & Culture ve Google Street View ile Türkiye'nin yüzyıllık kültür mirasını teknolojinin sağladığı araçlarla dünya ziyaretçileriyle buluşturuyor. Kullanıcılar aralarında Sakıp Sabancı Müzesi, Masumiyet Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Modern ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi Türkiye'den tam 11 müzeyi adeta oradaymış gibi gezebiliyor, her an her yerden keşfedebiliyor. Google Street View teknolojisi ile kapılarını sanal olarak tüm dünyaya açan Türkiye'nin önemli değerleri Anıtkabir ve Çanakkale Şehitlikleri, özellikle salgın döneminde evlerinde olan pek çok kullanıcı tarafından ziyaret edildi.

Rakamlarla 15 yıllık katkı

Arma motorunun Türkiye'de gelişimine katkıda bulunduğu dijital ekosistem, bugüne kadar toplamda 1,4 milyon kişilik istihdam oluşturdu. Arama motoru tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4'ü aşarak 150 milyar TL'ye ulaştı. 2023 yılında bu payın yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Google Türkiye, toplamda 143,9 milyar TL'lik ekonomik faaliyetin oluşturulduğunu bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlıyor. Ekosistemin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının 5 sene içinde 2 kattan daha fazla artacağı öngörülüyor. Teknolojiye erişimi özgürleştirerek yerel oyuncuların global pazara taşınmasına olanak tanıyan Android ekosistemi de, Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağlıyor, 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek oluyor. Android'in 2018'de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,3'ünü oluşturan Türkiye ekonomisine katkısının, 2023'te 193 milyar TL'ye ulaşacağı ve gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,7'sini oluşturacağı öngörülüyor.

Furkan Serttaş