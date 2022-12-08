Google'da 2022 yılında en çok aratılanlar belli oldu!

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, Türk halkı tarafından 2022 yılında birçok kategoride en çok aratılan kelimelerin listesini yayınladı. En dikkat çekici aramalarda ise 'Ben neden sevilmiyorum, Ben neden eziğim'' gibi kelimeler yer aldı.

Aramalar

1) Dolar/TL

2) Bayram tatili kaç gün

3) ÖBA

4) Bergen

5) Kedi

İsimler

1) Icardi

2) Ece Erken

3) Şinasi Yüzbaşıoğlu

4) Mertens

5) Joao Pedro

Kaybettiklerimiz

1) Ahmet Çalık

2) Cüneyt Arkın

3) Fatma Girik

4) Billur Kalkavan

5) İlhan İrem

Diziler

1) Yalı Çapkını

2) Duy Beni

3) Gelsin Hayat Bildiği Gibi

4) Tozlu Yaka

5) Erşan Kuneri

Rüyada...

1) Rüyada deprem olması

2) Rüyada erkek bebek doğurmak

3) Rüyada yazın kar yağdığını görmek

4) Rüyada teyze kızı görmek

5) Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir

Ben Neden...?

1) Ben neden sevilmiyorum

2) Ben neden bu kadar çirkinim

3) Ben neden doğdum

4) Ben neden dışlanıyorum

5) Ben neden eziğim

Kim?

1) Elenen isim Survivor kim elendi

2) Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye

3) Maske Kimsin Sen Aslan kim

4) İlk küfürü kim buldu

5) Doya Doya Moda kim elendi

Kombin

1) Kar kombini

2) Bayram kombini

3) Sek erkek kombini

4) Piknik kombini

5) İlk buluşma kombini

Nasıl Olunur?

1) Özel Güvenlik nasıl olunur

2) Gassal nasıl olunur

3) Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur

4) Büyükelçi nasıl olunur

5) Vatman nasıl olunur

Nasıl?

1) İncir nasıl oluşur

2) Yarın hava nasıl olacak

3) Bergen nasıl öldü

4) Enes Kara nasıl öldü

5) Onur Belgesi nasıl alınır

Nerede?

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2) Andropoz nerede çekildi

3) Çernobil nerede

4) Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu

5) Elhamra Sarayı nerede

Yakınımda

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3) Yakınımda otel

4) Yakınımda yemek

5) Yakınımda taksi durağı

GOOGLE LİSTELERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Google'ın belirttiğine göre; listeler, geçen yılla karşılaştırıldığında bu yıl en fazla artış gösteren arama terimlerine dayanılarak oluşturuluyor.

Cem Radış











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