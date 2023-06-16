Google'ın yeni kararı kumar bağımlılığında artışa neden olabilir

Geçtiğimiz yıllarda kumar uygulamalarının Play Store'da yayınlanmasına izin vereceğini duyuran Google, geçtiğimiz günlerde de artık Türkiye'de kumar uygulamalarına izin verileceğini aktardı. ‘Bu yeni karar kumar bağımlılığını artırır mı' sorusu üzerine görüşlerini bildiren Psikiyatrist Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, “Özellikle 18 yaş altı gençlerimiz tehlike altına girer. Bu kadar kolay ulaşılır ve serbest olmaması lazım” diyerek değerlendirmelerde bulundu.

“Her türlü bağımlılık bir hastalıktır”

Her türlü bağımlılığın bir hastalık olarak ele alındığını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, “Madde, kumar, yeme-içme bağımlılığı gibi her türlü bağımlılık aslında bir hastalıktır. Bu sebeple kumar bağımlılığı da literatüre ‘kumar oynama bozukluğu' adı altında geçer. Kim derdi ki bundan önce internet de zamanla bağımlılık olacak ve hastanelerde internet bağımlılığı polikliniği açılacak. Zaten internet ve bilgisayar kontrolsüz kullanılırsa bağımlılığa yol açıyor. Bir de buna kumarı eklediğiniz zaman artık kumar oynama bağımlılığına dönüşecektir ve birçok aile de sönecektir” dedi.

“Bağımlı olmak biyolojik hastalıklara ve başka bağımlılıklara neden olur”

Bağımlılığın beyni ipotek altına aldığını ve başka bağımlılıkları da tetiklediğini hatırlatan Prof. Dr. Balcıoğlu, “Kişi, kumar bağımlılığında zaman ve para harcar ve kazanma isteği vardır fakat bunu durduramaz. Durdurmadıkça daha fazla kazanacağını düşünerek daha fazla bu işe zaman ve para ayırır. Ayrıca sağlığından da oluyor ve biz buna tolerans artışı diyoruz. Diğer yandan bağımlılık bir süre sonra beynimizde ve vücudumuzda bir takım biyolojik hastalık belirtilerine de yol açıyor. Uykusu, yemesi-içmesi, insan ilişkileri, bozuluyor. Bunun dışında bir süre sonra başka bir başka bağımlılığı da çağrıştırır. Mesela bağımlı olduğu şeye ulaşma imkanı olmadığı zaman gidiyor madde kullanıyor ya da bilgisayar ya da internet bağımlısı olabiliyor gibi” şeklinde konuştu.

“Bağımlılık intihar düşüncesini tetikler, arttırır”

Online olarak oynanabilecek kumar oyunları ile özellikle gençlerin tehlike altında olduğunu ve bu durumun farklı sonuçlar da doğurabileceğini aktaran Balcıoğlu, “intihar” konusuna da dikkat çekti. Balcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Biz biliyoruz ki ergenlik döneminde edinilen alışkanlıklar ömür boyu sürer. Ergenlik döneminde intihara teşebbüs de daha fazladır. Bu bağımlılık sonucunda vatandaşlarımız da dahil diğer sosyal problemlerin yanı sıra intihara teşebbüs oranlarının ve düşüncelerinin artacağı da muhakkaktır. Diğer taraftan bu kumar oynama bağımlılığı sebebiyle insanlar ne bulacaksa, hangi maddeyi kullanacaksa onlara da yönelecektir. Kumar oynayan kişi ben sadece vakit geçiriyorum, oyalanıyorum diye düşünebilir bu da onun bu bağımlılığını daha da arttırabilir. Tabi maddi kayıplara da yol açabileceği ve düzeni de bozulacağı için boşanma oranları da artacaktır. Bu parçalanmış aile çocukları da ülkemizin geleceği için bir dert olacağını, en hafif ifadeyle düşünürsek, genel toplumsal bir salgın haline dönüşebilir.”

“Tedavisi diğer bağımlılıklardan daha zordur”

Kumar bağımlılığının diğerlerinden daha zor olduğunu çünkü kişinin bu bağımlılığı kabul etmediğini de aktaran Balcıoğlu, “Bir de kumar oynama bağımlılığının tedavisi var fakat çok zor. Çünkü kişi genellikle bu durumu hastalık olarak kabul etmiyor. Bu yüzden de diğer bağımlı kişiler gibi bizlere gelmezler” dedi.

“Kolay ulaşılabilir ve serbest olmaması lazım”

Son olarak “Bu oyunların serbest olmaması lazım” diyerek özlerini sürdüren Balcıoğlu, “Yukarıdaki ve daha fazla sorunlar, bu oyunların elimizdeki cep telefonlarında serbest hale gelmesi ile bir süre sonra gençlerimiz, evlatlarımız, vatandaşlarımız bunun pençesine düşecek ve sağlıkları bozulacaktır. Tabi arkasından neler gelebileceğini, kriminal anlamda da konuşmak dahi istemeyiz. Tedavisi de çok zor oluğu için biz daha ziyade bağımlı olmadan neler yapabiliriz diye düşünmek gerekir. Öncelikle bu oyunların serbest olmaması lazım. Anne-babalar, sivil toplum kuruluşları ve buna bağlı olarak medya, hepsi beraber el ele verip özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi bu dertten kurtarmanın yollarına bakmalıyız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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