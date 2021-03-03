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Gore Synecor Intraperitoneal biyomateryali piyasaya sürdü

Gore Synecor Intraperitoneal biyomateryali piyasaya sürdü
Gore Synecor Intraperitoneal biyomateryali piyasaya sürdü

Küresel bir malzeme bilimi şirketi L. Gore & Associates Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika'da yeni ürünü Intraperitoneal biyomateryali piyasaya sürdü.

W. L. Gore & Associates (Gore), GORE SYNECOR İntraperitoneal Biyomateryalin artık Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika'da bulunduğunu duyurdu. Cihaz, kompleks fıtık onarımında karşılanmamış ihtiyaçlara tek ve etkili fıtık onarımı için hızlı vaskülerlik ve kalıcı bir güç sağlayacak şekilde cevap vermek üzere tasarlandı.

Ürün laparoskopik, robotik ve açık cerrahi işlemlerinde kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlandı. Üç katlı hibrit malzeme ilk olarak 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylanıp piyasaya sürüldü ve Haziran 2020'de CE işareti onayı aldı.

Gore Genel Tıbbi Ürünler İş Lideri David Lane, "Bu küresel genişleme ile Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika'da cerrahların karmaşık ventral fıtık onarımında kullanmaları için yeni bir sentetik hibrit malzeme kategorisini tanıtıyoruz." dedi.

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