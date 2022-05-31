Gören intihar girişimi sandı, gerçek ise bambaşka çıktı

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Yaşar Jipka'nın evinin sundurma kısmına çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ‘intihar girişimi' ihbarında bulundu. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşlı vatandaş, sundurmaya intihar için değil evin içinden gaz kokusu geldiği için çıktığını söyledi. Merdivenle yaşlı vatandaşın bulunduğu sundurmaya çıkan polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşı camdan içeriye alıp ardından aşağıya indirdi. Yaşlı vatandaş, sağlık kontrolü yapılmak için ambulansa bindirildi.

Şener Urfa