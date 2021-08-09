Görenleri hayrete düşüren dev domates

Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyün'den hobi olarak sebze üreticiliği yapan emekli öğretmen Hikmet Turan 1 kilo 326 gram ağırlığındaki yetiştirdiği pembe domatesle görenleri hayrete düşürdü. Ürettiği domateslere gözü gibi baktığı anlatan Turan, "Selöz köyünde sulu tarım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat. Göletimizde kapalı devre sulama suyu mevcut ve ilimizde organik ürün yetiştirmeye de elverişli. Domateste kendi tavuklarımın gübresi kullanıyorum ve bu ürünlerde ilaç yok. Üretmek çok güzel, üretince mutlu oluyorum" dedi.

Cem Kaan Toka