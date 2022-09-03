Görev yerine giden öğretmen kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Erzurum'un Hınıs ilçesine ana sınıfı öğretmeni olarak atanan Özge Kılıç (25) ailesiyle birlikte ilçeye giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Isparta'da yaşadığı öğrenilen Özge Kılıç Hınıs ilçesine ana sınıfı öğretmeni olarak atandı. Ailesiyle görev yerine giden genç öğretmen babasının kullandığı belirtilen otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada genç öğretmenin babası ile bir bayan yaralandı. Yaralılar Şehir hastanesinde tedavi altına alındı.