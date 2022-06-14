Görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin partisinden ihraç oldu

İçişleri Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan bu olayların ardından 17 Şubat günü CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Semih Şahin'in oy birliği ile ve ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.

CHP'de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Semih Şahin, partisinden ihraç edildi. Şahin'in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini açıklandı.

Öte yandan geçici olarak görevden uzaklaştırılan Başkan Şahin'in, 25 Haziran günü süresi doluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan Bilecik Valiliği'ne gönderilen yazıda sürenin 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

Cem Kaan Toka