Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi

Pazaryeri'ne Burçalık köyü Muhtar İbrahim Demir'in devam eden mahkemeleri nedeniyle görevinden alındı. Üç adayın yarıştığı yeni seçimde, eski muhtar İbrahim Demir'in eşi Sabriye Demir köy muhtarı seçildi. 69 seçmeni bulunan Burçalık köyünde 54 seçmen oy kullanırken, sandıktan Sabriye Demir'e 27 oy diğer adaylar Sedat Kurucan'a 19 oy, Hilmi Mut'a 6 oy çıkarken 2 oy da geçersiz sayıldı.

"Her zaman ablamızın muhtarımızın yanındayız"

İlçede ilk kez kadın muhtar seçilen Sabriye Demir'e ilk tebrik İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin oldu. Tekin, “İlçemizin tek muhtarı olarak Sabriye Demir ablamız seçildi. Köyümüzün kadınları muhtemelen Sabriye ablamıza sahip çıktı. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin. Biz de belediye olarak her zaman ablamızın muhtarımızın yanındayız. İlçemize veBurçalık köyümüze hayırlı olsun” diye konuşurken bir sonraki seçimlerde kadın adayların artmasını istedi.

Muhtar seçilen Sabriye Demir de bir kadın olarakköylerine muhtar seçilmekten mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Cem Kaan Toka

