Göreve giden polisler kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza, 08.15 sıralarında Malatya -Sivas karayolu Yazıhan kavşağında mevkiinde geldi. Edilen bilgilere göre, Hekimhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli beş polis memurunun içerisinde bulunduğu 44 NF 999 plakalı Toyota marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada polis memurları A.A.,S.E.,M.K., S.Ö.,Z.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Eyüp Öztürk

İLGİLİ HABER Düğün yolundaki kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

İLGİLİ HABER Halı sahada sakatlanmak iş kazası sayıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.