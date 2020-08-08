Görevli basket atar gibi koli atarken görüntülendi!

İznik ilçesinde PTT Kargoda görevli bir kişinin kargo kamyonuna vatandaşlara ait kolileri "basket atar gibi" fırlatarak attığı o anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı. Sosyal medyada "kargocudan müthiş üçlükler" olarak yayılan görüntülerin altına yorum yapan vatandaşlar isyan etti. Bu görüntülerin ardından aynı kargo şirketinin bu sefer Orhangazi Şubesi'nde bir başka çalışanı aynı şekilde içerisinde ne olduğu bilinmeyen kargo kolilerini komyon ve hafif ticari araca basket atar gibi fırlatırken görüntülendi. Ticari aracın bagaj kısmından kolileri fırlatan çalışan kolileri sürücü mahaline ön torpido kısmına kadar göndermeyi başardı.

Kargoları zarar gördüğü için PTT Kargo hakkında şikayette bulunan vatandaşlar bu görüntülerin altına da çok sayıda şikayet yorumu yaptı.

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Mehmet Buldu

