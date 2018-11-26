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Görgü tanıkları helikopterin düşme anını anlattı

Görgü tanıkları helikopterin düşme anını anlattı
Görgü tanıkları helikopterin düşme anını anlattı

Sancaktepe’de 4 askerin şehit olduğu bir askerin yaralandığı helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Görgü tanıkları, “Helikopter havada döndü sonra binaya çarparak parçalandı” dedi.

Görgü tanıkları helikopterin düşme anını anlattı - Tıkla İzle

Sancaktepe Sarıgazi'de içinde 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı askeri helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Helikopterin havada birkaç kez döndüğünü söyleyen mahalle sakinleri, düşerken apartmana çarparak parçalandığını belirtti. 

Uçağı düşerken gördüğünü belirten mahalle sakini, ”Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk” dedi.  

Mustafa Esen
 

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