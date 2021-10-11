Görme engelli hafızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Tatvan ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Şükrü Canpolat, Kur'an-ı Kerim'i gönül gözüyle okuyup ezberleyerek herkese örnek oldu. Bu gayretlerinin sonucunda Cumhurbaşkanıyla görüşmek istediğini söyleyen hafız, kendisinden bazı taleplerinin olduğunu dile getirdi. Ailesi ve öğretmenlerinin aracılığıyla Kur'an-ı Kerim eğitimi aldıktan sonra hafızlığa başlayan Canpolat, engellerini bir tarafa bırakarak hafız olabilmek için gayret etti.

Tatvan Saadet Cami Kur'an Kursunda hafızlığa başladığını belirten Hafız Şükrü Canpolat, “2011'in sonlarına doğru hafızlığım bitti. 2013'te Siirt'te sınava girdim ve önce sınavda daha sonra Doğu Anadolu Bölge birincisi oldum. 2019 yılında TRT'nin Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına katıldım ve orada ikinci oldum. Günde yapabildiğim kadar 2 veya 2,5 cüz okumaya gayret ediyorum. Şu an açıktan liseyi bitirmek üzereyim. Onun dışında yine kardeşimle beraber Tatvan Kaymakamlığının açtığı Braille eğitimini aldık. Sonra ney kursuna başladım. Ney kursunu da bitirip sertifika aldım” dedi.

Cumhurbaşkanıyla hep görüşmek istediğini ve bununla ilgili birçok girişimde bulunduğunu söyleyen Şükrü Canpolat, “2015'in sonlarından beri Cumhurbaşkanıyla hep görüşmek istemişimdir. Kendisinden bazı taleplerim var. Bu taleplere kısaca değineyim. Ben imam hatip okuyamadım. Açıktan düşünüyorum. Lise bittikten sonra hızlandırılmış bir imam hatip bitirip diplomayı almayı istiyorum. Fakat hafızlık belgem var. Dini anlamda da iyi bir eğitim aldım. Yani bizim için, görme engelliler için ayrı bir kanun çıkarılsa, diploma bazında hafızlık belgesi esas alınsa veya dini bilgiler esas alınıp imam hatip diploması zorunlu tutulmazsa bizim için çok faydalı olur. Onu kendisine arz edeceğim ve kendisinden bir iş talep edeceğim” ifadelerini kullandı.

Görme engelliler için öğretmen eksiğinin olduğunu söyleyen Canpolat, “Şu konuyu da belirtmek istiyorum. Bu konudan özellikle görme engelliler olarak bir hayli muzdaripiz. O konuda şu, biz okul okurken normal insanlara göre bir hayli zorlanarak okuyoruz ve şartlar aynı değil. Aynı olmamasının sebebi de şu, görme engelli öğretmenlerin farklı branştan fazla olmaması, özellikle bu bölgede sayısının az olması. Yine devlet tarafından ve Milli Eğitim Bakanlığı bize gerekli CD'leri ve kitapları yolluyor. Fakat öğretmen eksiğinden biraz sıkıntıdayız. Öğretmen eksiğinden kastım da şu, her branştan yetki sahibi olan görme engelli öğretmenlerin buraya atanmasıdır. Normal öğretmenlerden de ders almaya gayret ediyoruz. Onlarla da bizim yazı sistemimizi bilmedikleri için o noktada çok fazla uyum sağlayamıyoruz. Sadece bu işi yapabiliyoruz. Buradan hem hükümete hem de Milli Eğitim Bakanlığına seslenmiş olayım. Hem kendi adıma hem de diğer görme engelli arkadaşlar adına bu konuya biraz daha ilgi ve alaka gösterilebilir. Biraz daha hassasiyet bekliyoruz. En azından öğretmenlerin sayısının biraz arttırılması olabilir. Bu tür şeyler düşünülebilir ve hayata geçirilebilir” şeklinde konuştu.

Mücahit Tarlan-Hakan Okay

