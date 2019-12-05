Görme engelli öğrencilere akıllı baston desteği için imza atın

Görme engelli YGA'lı lise gönüllüsü Zülal Tannur, bir farkındalık oluşturarak görme engelli öğrencilerin bastonlarını akıllı bastonla değiştirmek için bir imza kampanyası başlattı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme engelli öğrenciler için başlatılan kampayanın lideri Tannur, WeWALK akıllı baston ile hayatının kolaylaştığını ifade etti. WeWALK, dünyaca ünlü Fortune 500 şirketlerinin yarıştığı Edison Ödülleri'nde Altın Ödül'ün sahibi olmuştu ve TIME tarafından 2019 yılının en iyi buluşlarından biri seçildi.

WeWALK sayesinde yaşamında olumlu değişiklikler gözlemlediğini ifade eden Tannur, “Hayatım son günlerde biraz değişti. Akıllı baston ile çevremdeki engelleri tek başıma fark edebildiğimi fark ediyorum. Artan cesaretim sayesinde, ailemin de güveni arttı diyebilirim. Meğerse ben de önceki bastonuma güvenmiyormuşum. Açıkçası bir bastonu ilk kez kullanacak olsam bunun WeWALK olmasını tercih ederdim” dedi.

Genç öğrenci, “Bugüne kadar hep şikâyet ettiğimiz şeyler için harekete geçtik. İmza kampanyaları başlattık. Bugün ise daha çok görme engellilere ulaşabilmek için bir kampanya başlatıyorum. Gelin siz de change.org adresi üzerinden kampanyayı imzalayarak daha çok görme engelli öğrencinin WeWalk sahibi olmasına destek olun” diye konuştu.

Tannur, daha çok kişiye ulaşabilmek için videolarının sosyal medya hesaplarında #birlikteyuruyelim hashtag'i ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Çeşitli uygulamalarla entegrasyon, telefona bağlanma ve engel algılama olmak üzere üç özellik sunan akıllı baston WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Mobil uygulamasına Bluetooth ile bağlanarak, kullanıcının cep telefonuna dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyonu algılamasını sağlıyor. Toplu taşıma entegrasyonu ile çevresindeki durakları ve duraklardan geçen otobüslerin saatlerini öğrenmesini de sağlayan baston; ayrıca sesli asistana komutlar vermesine olanak veriyor.

Tannur, teknolojinin giderek hayatı kolaylaştırdığı son dönemde görme engelli öğrencilerin de unutulmaması gerektiğini söyledi. Görme engelli öğrencilerin WeWALK sahibi olmasında rol oynayarak onların da hayata eşit ve tam katılımı için herkesi desteğe davet etti.