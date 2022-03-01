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Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı
Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı

Diyarbakır’da görme engelli vatandaşın yardım bahanesiyle elindeki telefonu çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 saat içinde yakaladı.

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, ekiplerince kapkaç olaylarının meydana geldiği yerlere sivil ekipler yerleştirilerek suçun önlenmesine yönelik yapılan hassas çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre bugün, Yenişehir ilçesinde bir şüpheli, kaldırım üzerinde yaya olarak tek başına baston ile giden görme engelli A.Y.'yı yolun karşısına geçmesine yardım etme bahanesiyle koluna girerek elinde bulunan cep telefonunu el çabukluğu ile alarak kaçtı.

İhbar üzerine ekipler, şüphelinin tespit edilip yakalanması için olay yerinde ve çevresinde kamera görüntüleri ve kapsamlı çalışma başlatarak M.A.'yı tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin duyarlı çalışmaları neticesinde şüpheli 1 saat içerisinde çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakaladı.
Şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak

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