Görme engelli Zehra'nın yardımına taksiciler koştu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde hizmet veren taksiciler, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi görme engelli öğrenci Zehra Aslanlı'nın umudu oldular. Zaman zaman ekmek paralarını kazanırken müşterilerle yaşadıkları sorunlar nedeniyle tartışmaların odağında yer alan taksici esnafı bu kez yaptıkları ile helal olsun dedirtti.

Görme engelli Aslanlı, yurdundan okula gidiş ve gelişlerde sıkıntı yaşadı. Aslanlı, yaşadığı sıkıntının giderilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi CENGEL Birim Sorumlusu Profesör Doktor Recep Toparlı ile iletişime geçti. Birim sorumlusu Toparlı'da yerleşkede faaliyet gösteren taksi durağı temsilcileri ile görüşerek uygun bir fiyata görme engelli öğrenciye taşımacılık hizmeti vermelerini istedi. Ancak duyarlı taksici esnafı görme engelli Aslanlı'yı hiçbir ücret ödemeden okuluna, yurduna ve şehir merkezine ücretsiz bir şekilde götürmeye başladılar.

Görme engelli öğrencimiz Zehra Aslanlı'nın okula, çarşıya gidiş gelişinde ücretsiz olarak kullandığı taksi durağı şoförleri adına konuşan Taksi Durağı Başkanı Özçelik, “Recep Hocamın aracılığıyla oldu, dedi ki, görme engelli bir kızımız var, bunu günlük götürüp getireceksiniz. Bana uygun bir fiyat söyleyin. Hocam ben arkadaşlarla bir istişare edeyim. Geri dönüş yapacağım, dedim. Arkadaşlara Recep Hocamın talebini ilettim. Arkadaşlarla fikir birliği yaptık. Madem böyle bir durum var, biz götürüp getirelim, hiç ücret almayalım dedik. Senenin başından beri gidip geliyoruz. Çarşıya, yurda, yurttan fakülteye biz götürüp getiriyoruz. Sivas'ımızda 37 taksi durağı var. Üniversitemizde 1 tane taksi durağı var. Bir farkındalık varsa biz her zaman yardımcı olmaya hazırız. 16 aracımız var, 16 arkadaşla da fikir birliği içerisindeyiz” dedi.

Görme engelli öğrenci Zehra Aslanlı ise mutluluğunu dile getirerek, “Ben öncelikle Rektörümüz Profesör Doktor Alim Yıldız'a ve engellilerin dedesi Recep Hocamıza teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bize sahip çıktı, sağ olsun. Bize her türlü maddi, manevi desteği veriyorlar. Recep Hocaya ben bir sıkıntım olduğu zaman gidiyorum, kendi sıkıntısıymış, derdiymiş gibi ilgileniyor. Taksici abilerimize, amcalarımıza da gelince; şehir dışından geldim üniversite okumaya. Şehre adapte olmama bir nevi onlar destek oldular. Hepsi birbirinden iyi insanlar. Üniversitemize ve taksi durağına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Rektörü Alim Yıldız göreve geldikleri zaman CENGEL Birimini kurduklarını ve bu birimin başına Profesör Doktor Recep Toparlı'yı getirdiklerini belirterek, “O günden bugüne hem Üniversitemizdeki engelliler hem şehirdeki engellilerle ilgili gayet güzel çalışmalar yapılıyor. Artık engelliler Üniversitemizin kendilerine sahip çıktığını da biliyorlar. Personelimiz için servis çıkarıyoruz. Yurda gidip gelirken zorluk çeken bir öğrencimiz hocamızdan yardım istediğinde hocamız da hiç bize söylemeden kendisi bu işi yapmak üzere bir karar veriyor ve Taksi Durağı Başkanımızı aradığında siz bu işi biz yaparız diyorsunuz. Öğrencilerimize, engelli bir kardeşimize sahip çıkmanız bizim için önemli. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Rektörü Alim Yıldız, görme engelli öğrenci Zehra Aslanlı'nın imdadına koşan taksi durağına teşekkür belgesi verdi.

Veysel Korkmaz