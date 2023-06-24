Görme engelli Zeynep Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak istiyor

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın zaman zaman ziyaret edip hayır duasını aldığı 58 yaşındaki görme engelli Zeynep Karakuş, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyledi. Özkan'ın Karacabey'de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde incelediği esnada karşılaşan ikilinin sohbeti kameraya yansıdı. Zeynep Karakuş, 5 Temmuz'da doğum gününü belediyede Başkan Ali Özkan ile kutlamak istediğini söyledi. Bu talebi kabul eden Özkan, hemen ilgili birimi arayarak bu konuda talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini belirten Zeynep Teyze, seçim günü yaşadığı stresten dolayı 4 paket sigara içtiğini söyledi. İmkan olursa bu talebi yerine getirmeye çalışacağını belirten Başkan Ali Özkan, Zeynep Karakuş'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigaraya çok karşı olduğunu hatırlattı. Zeynep Karakuş ise “Biliyorum onun yanında sigara içmem” diyerek karşılık verdi.

Görme engelli Zeynep Karakuş ile yıllar önce Karacabey'in tatil beldesi Yeniköy'de tanıştıklarını ve o zamandan beri belli aralıklarla görüştüklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Zeynep hanım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çok tanışmayı istediğini dile getirdi. Seçim günü çok büyük stres yaptığını, Cumhurbaşkanımızın seçim sonucunu çok merak ettiğini ve bu durumdan dolayı da 4 paket sigara içtiğini söyledi. Tabii ben de kendisine Cumhurbaşkanımızın sigaraya çok karşı olduğunu, sigarayla mücadele için kampanyalar yaptığını ve vatandaşlarımızın bu illetten kurtulması için telkinlerde bulunduğunu ifade ettim” dedi.

Zeynep Karakuş'tan bir de söz alan Başkan Özkan, “Seçim günü sigarayı stresten ve aşırı heyecandan dolayı kullandığını, gerekirse bırakabileceğinin sözünü aldık. Kendisinin Cumhurbaşkanımızla şiddetli bir tanışma arzusu var. İnşallah fırsat olursa biz de Zeynep Hanım'ı zât-ı âlileriyle görüştürmek istiyoruz” diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.