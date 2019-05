Görselliğe dair her şey konuşuldu

Acıbadem yerleşkesinde düzenlenen seminer Loft Jeans Kurumsal İletişim Direktörü Erdal Güvenç, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen, Moda Tasarımı Bölüm Başkan Yrd. Öğr. Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Çelikyay, Arş. Gör. Sibel Algül, Doğuş Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri ve Üniversite'nin farklı bölümlerinden öğrencilerin katılımları ile gerçekleşti.





“Görsel düzenleme hayatımızın her yerinde”

Öğrenciler ile bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Loft Jeans Kurumsal İletişim Direktörü Erdal Güvenç, “Genç beyinlere bir şeyler anlattıkça bizde kendimizi yeniliyoruz aslında. Bugün ‘Görsel Düzenleme' ile ilgili bir seminerdi. Görsellik hayatımızın her yerinde olduğu için moda tasarım, mimarlık, teknoloji ya da hangi dalda olursa olsun görsel bir uyum olmak zorunda, bir hikâye olmak zorunda. Bakmakla görmek arasında ki algı yönetimine değindik özellikle. Görsel düzenleme baktığımız zaman hayatımızın her yerinde var. Sabah kalktığımızda ne giyeceğimizi karar verdiğimiz andan itibaren başlıyor ve içtiğimiz kahvecinin yerine kadar devam eden bir şey. Bu nedenle de öğrencilerin bu algıya çok önem vermeleri gerekiyor bizde bunları konuştuk” dedi.

Öğrencilere bir de tavsiyede bulunan Güvenç, “ Görsel düzenleme yüz yılımızın en büyük mesleklerinde bir tanesi. Bir markayı veya bir ürünü yapmak değil, o şeyi doğru yerde doğru zamanda yapıp mağazaya getirerek o ruhu, o konsepti yönetmeleri gerekiyor. Sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri, çok okumaları dünyayı ve modayı takip etmeleri gerekiyor. Bu kapsamda da ne kadar doğru bir görsel yaparsak ne kadar doğru bir vitrin yaparsak müşteriyi o kadar içeri çekeriz içeri giren müşteride güzel bir alışveriş ortamı, güzel bir renk uyumu, güzel bir müzik, güzel bir koku ile karşılaşırsa sonuç bizi mutlu eder” diyerek konuşmasını sonlandırdı.