'Görünce dayanamayıp vurdum'

Olay, 29 Martta Yıldırım Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döner ustası Ali Eloğlu (45), telefonla yemek siparişi aldı. Kendi dükkanında siparişleri hazırlayan Eloğlu, motosiklete binerek sipariş verilen adrese gitmek için harekete geçti. Şirinevler Mahallesi 8. Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arsaya gelen Eloğlu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile sağ ayağından vurulan Eloğlu, kanlar içinde yerde kaldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Eloğlu, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra başlattıkları incelemede döner dükkanının bulunduğu sokak ile olay yerinde bulunan toplam 40 güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelinin E.Y. olduğunu tespit eden polis, teknik takip başlattı. E.Y., Esenevler Mahallesi'nde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.

E.Y, "Ali Eloğlu'nun ağabeyinin bana borcu vardı. Kendisi hapiste olduğu için Ali Eloğlu'ndan parayı istedim. Aramızda tartışma çıkınca sinirlendim. Boş bir araziye yemek siparişi vererek yalnız konuşmak istedim. Fakat görünce dayanamadım, vurdum" diye konuştu. Adliyeye sevk edilen E.Y., adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Küçükkaraca