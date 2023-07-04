Görünümleriyle dikkat çeken Kırgız çadırları, depremzedelere sıcak yuva olacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana geldi. Defne ilçesinde de depremin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçede bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken diğer yandan da depremzede vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ne inşa edilen 174 Kırgız çadırı da eksiklerinin tamamlanmasının ardından depremzede vatandaşlara yuva olacağı belirtildi.

“Görüntüsü ilk başta insana çok ilginç geliyor”

Koçören Mahallesi'nde esnaflık yapan Şerife Yıldız, Kırgız çadırlarının görünümüyle ilginç olduklarını ifade ederek “Mahallemizde çok fazla yıkım ve kayıp oldu. Ben bu mahallede esnafım. Kırgız çadırları şuanda inşa aşamasında. Dışarıdan küçük gözüküyor ama içerisinde banyosu ve tuvaleti var. Klima takılacak diyorlar. Görüntü itibariyle biraz tuhaf duruyor ama depremzedeler için umarım iyi bir yaşam alanı olur. Görüntüsü ilk başta insana çok ilginç geliyor. Biz bu tip çadırda yaşama uzağız. Buranın insanı yapabilecek mi muamma. Umarım iyi olur, evsizler için bir barınak olur” şeklinde konuştu.

Veysel Korkmaz - Hakan Sahilli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.