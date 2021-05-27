Gösterge paneli hırsızları kamerada

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde olay yerine gelen iki hırsızdan birisi etrafı kontrol ederken diğeri ise lüks aracın camını kırdı. Çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar büyük bir rahatlıkla kırdıkları camdan ellerini sokarak aracın kapısını açtı ve saniyeler içerisinde lüks aracın gösterge panelini sökerek uzaklaştılar. Sabah saatlerinde aracının yanına gittiğinde gösterge panelinin olmadığını gören araç sahibi ise büyük bir şok yaşadı ve durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlardan geriye ise güvenlik kamerası görüntüleri kaldı

Sabah saatlerinde olay yerine gelerek büyük bir rahatlıkla hareket eden ve soygundan sonra kayıplara karışan iki hırsızdan geriye ise sadece güvenlik kamera görüntüleri kaldı. Polis ise hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

