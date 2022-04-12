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Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu

Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu
Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu

Rus askerlerinin Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna güçlerinin Gostomel şehrinde yaptığı aramalarda sivillere ait cesetler bulundu.

Gostomel’de sivillere ait cesetler bulundu - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna savaşında 48. güne girildi. Rus ordusunun Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından yapılan arama çalışmaları, saldırılar sırasında yaşanan katliamın boyutunu giderek arttırıyor.

Bucha'da çok sayıda sivile ait cesede rastlanmasıyla dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelirken, Gostomel şehrinde de sivillere ait cansız bedenler bulundu.

Bir evin önünde ve yol kenarında bulunan cesetler, ekiplerin yaptığı inceleme ve kayıt işlemlerinin ardından morglara götürüldü. Şehirde halen çok sayıda ceset bulunduğu belirtiliyor.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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