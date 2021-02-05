Göz ameliyatı için yardım bekliyor

Onikişubat ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Nezaket Gülmez, gözlerindeki katarak nedeniyle 1 yıldır gözlerini tamamen kaybetti ve akıllı lens ameliyatı için 12 bin liraya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Gülmez, “Bir yıl öncesinde gözlerim için gözlük kullanıyordum ve ilaç tedavisi görüyordum. Sol gözüm yüzde 10, sağ gözüm ise yüzde 25 görüyordu. Gözlerimde katarak olduğu için göz kaslarımda gerileme başladı ve 1 yıldır gözlerim görmüyor. Gözlerimin görebilmesi için akıllı lens ameliyatı olmam gerekiyor ve bunun içinde 12 bin liraya ihtiyacımız var” dedi.

Fazilet Çomruk