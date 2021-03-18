“Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir”

Milletimizin, dünyanın karşısına tek vücut halinde dikilerek unutulmaz bir mücadele ile elde ettiği, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü için bir arada olduğumuzu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Böylesi anlamlı bir günde burada bulunmaktan, bu aziz milletin bir evladı olarak büyük bir gurur duyuyorum. Vatanın kurtuluşu için kendi canlarından vazgeçen şehitlerimiz bu zafer ile sadece aziz milletimizin değil, tüm dünyanın gidişatını değiştirmiştir. Çanakkale, yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı azim ve inançla nasıl baş edilebileceğinin kanıtı olan gerçek bir destandır. Mehmetçik Çanakkale'de sadece silahlı mücadelesi ile değil, verdiği insanlık dersleriyle de düşmana baş eğdirmiştir. Çanakkale'de şehit olan 250 bin vatan evladı Çanakkale geçilmez dedirtmiş, dahası Kurtuluş Savaşımızın da meş'alesini yakmıştır. Yüzüncü yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti de Çanakkale ruhu üzerine inşa edilmiştir. Bize düşen ise kıymetli vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı, ezanımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmektir. Şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmak boynumuzun borcudur. Türk'ün gücünün dünyaya bir kez daha gösterildiği bu topraklarda, ortaya koyulan milli şuuru, 106 yıl sonra, hala, göğsümüzde yanan bir ateş gibi taşımaya devam ediyoruz. Bu eşsiz miras karşısında yerine getirmek zorunda olduğumuz en büyük vazife, çok çalışmak ve güçlü bir ekonomi oluşturarak bağımsızlığımızı ilelebet teminat altına almaktır. Türkiye'nin, karada, havada, denizde, demir yollarında ve haberleşmede son 19 yılda verdiği bütün eserler de güçlü bir ekonominin oluşmasına dayanak olmak içindir. Büyük bir hız ve azimle ortaya koyduğumuz bütün bu projelerde Çanakkale ruhundan alınan ilham vardır. İnşallah, gelecek yıl bugün açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü de bu ruha adanan bir abide proje olarak tarihte yerini alacaktır" dedi.

Türkiye'nin dünyayla bağlarını güçlendirmek ve kalkınmayı ülke sathına yaymak için 2003 yılından itibaren büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu süre zarfında ülkemizi dünya ile boy ölçüşebilecek bir ulaştırma ve haberleşme altyapısına kavuşturmak üzere 1 trilyon liraya yaklaşan bir yatırım yapılmıştır. Yük, insan ve veri ulaştırmada yapılan bu yatırımlarla ülkemizin bugünü ve geleceği tasarlanmış, coğrafyamız önündeki fırsatlara hazır hale getirilmiştir. Tüm bu süreç devlet aklıyla atılan stratejik adımlar doğrultusunda büyük bir titizlikle ilerlemiştir. Geride bıraktığımız 19 yıl içinde, Çanakkale de coğrafi konumu ve geleceğe dönük ihtiyaçları düşünülerek adeta yeniden imar edildi. Çanakkale'deki ulaşım ve iletişim yatırımları için yap-işlet-devret projeleri de dahil olmak üzere son on dokuz yılda tam 20 milyar 69 milyon lira bütçe aktarıldı. 1993-2002 yılları arasında Çanakkale'de yapılan kara yolu yatırımları için sadece 298 milyon lira harcanmışken, bu miktarı 26 kat artırarak 7 milyar 794 milyon liraya çıkardık. Bu süreçte şehrimizdeki bölünmüş yol uzunluğunun 20 kilometreden 338 kilometreye ulaşması, Çanakkalelilere konforlu, hızlı ve güvenli seyahat imkânı sundu. Halen Çanakkale il sınırları içinde devam eden 10 önemli kara yolu yatırımımız bulunuyor. Bu projelerimizden birisi de bildiğiniz gibi Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesidir. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü de bu projenin bileşenlerini oluşturmaktadır. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometrelik bağlantı yolları ile toplamda 101 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz, şehrimizin geleceği için çok kıymetlidir. Çünkü, ülke ekonomisinin kalbi olan Marmara ve Ege Bölgelerindeki kara, hava ve deniz yollarını birbirine entegre edecektir. Dahası, Avrupa ile Çanakkale'yi en hızlı ve ekonomik şekilde birbirine bağlayacaktır. Otoyolumuz, Çanakkale'nin turizmi, ticareti, sanayisi, istihdam olanakları açısından geleceğe dönük olarak atılmış bir adımdır. Zira, Çanakkaleli vatandaşlarımızın layık olduğu yaşam kalitesine ulaşması en büyük arzumuzdur. Çanakkale'de yaptığımız önemli kara yolu yatırımlarından birisi de bugün hep birlikte yapım çalışmalarını incelediğimiz Gelibolu-Eceabat Yolu'dur. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki önümüzdeki yıl hizmete açmayı planladığımız yolumuzda geri sayım başlamıştır. Uzunluğu 47,5 kilometre olan bölünmüş yol projemizin bugüne dek 26,5 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca, T1, T1A ve T2 Tünellerini hizmete aldık. Yolumuz üzerindeki Bigalıdere Köprüsü'nü de içerisine alan 5,7 kilometrelik kesimin yapım çalışmaları bitirildi. Şimdiden, Gelibolu Eceabat yolunun şehrimize gelecek yeni yatırımlara, iş imkanlarına, bolluğa, berekete vesile olmasını diliyorum. Gözbebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir. Daha nice proje ve eserle kıymetli Çanakkalelilere hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Abdullah Çibir - Emrah Elmas