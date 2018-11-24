Göz bozukluğu çocuklarda okul başarısını etkiliyor

Göz hastalıkları ve görme bozukluklarının çocukluk çağında ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Op.Dr.Şeyda Atabay, “Bu dönemdeki bozukluklar çocuklarda göz tembelliğine neden olurken geç tanı nedeniyle tedavi edilemez boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. Okul çağındaki çocuklarda görme bozuklukları okul yaşantısı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Uzağı görme sorununa neden olan miyopi bozukluğunda çocuk tahtada yazılan bilgileri göremediğinden algılaması zorlaşır. Tahtayı göremediği için arkadaşının notlarından bilgi edinmeye ve onun yazdıklarına bakmaya çalışır. Bu tutum derslerde geri kalmasını ve öğretmeni ile olumsuz olaylara neden olmaktadır.

Astigmat ve hipermetropi bozuklukları olan okul çağındaki bir çocuk ise baktığı bir yere uzun süre odaklanamaz ve çabuk sıkılmaya başlar. Derslere karşı ilgisi azalır. Ders çalışmak istemez. Yaptıkları özensizdir. Kitap okumalarda satır atlamaları olur. Ayrıca daha iyi görebilmek için aşırı kas yorgunluğu nedeniyle göz tikleri geliştirebilmektedirler.” diye konuştu.

Op.Dr.Şeyda Atabay açıklamasını şöyle sürdürdü; “Okul çağında gördüğümüz miyop hipermetropi astigmatizma dışında yine pekçok hastalık görmeyi olumsuz etkileyebilmektedir.

Aileler bu konularda uyanık olmalı ve derslere ilgisizlik, göz kaslarında garip tik hareketleri, çabuk sıkılma gibi durumlar ile karşılaştıklarında en kısa zamanda bir göz hekimine başvurmalıdırlar. Aslında bizim ailelere önerimiz hiç bir sorun olmasa bile yılda bir kez çocuklarını göz hastalıkları doktor kontrolünden geçirmeleri gerektiğidir. Çocuklar görmediklerini anlamazlar aileler de bu konuda ilgisiz kalırlarsa okul başarılarında önemli sorunlar meydana gelebilir. Göz sağlığı ve sağlıklı görme okul başarısında birebir etkili olan çok önemli bir durumdur.”