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Göz göre göre gelen kaza kameralarda

Göz göre göre gelen kaza kameralarda
Göz göre göre gelen kaza kameralarda

Çankırı'da bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası kameralarca görüntülendi.

Göz göre göre gelen kaza kameralarda - Tıkla İzle

Çankırı'da 24 saat boyunca kayıt altında olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına, şehir genelinde Temmuz ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü de KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Çankırı kent merkezi Cezaevi kavşağında, trafiğin de yoğun olmadığı saatlerde meydana gelen bir kaza, sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. Yolun sağ şeridinden ilerleyen bir otomobil, kavşaktan dönmek istedi. Yolu kontrol etmeden manevra yapan otomobil, Yapraklı istikametinden gelen başka bir Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.

Hilmi Çelikel

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