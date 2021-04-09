Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı

Ters yönden kavşağa giren otomobil çarpmanın şiddetiyle refüjü aşıp karşı şeridin kaldırımında durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobil karşı şeride geçtiği sırada hareket halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza Manavgat ilçesi Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağından ters yönde kavşağa girmeye çalışan Mahmut S.'nin kullandığı 07 ALR 542 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin Muhittin Ersoy Bulvarında seyir halindeki Alican S.'nin kullandığı 07 AIY 756 plakalı ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Mahmut S.'nin kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle yaya geçidinden refüjü geçtikten sonra karşı şeridi de geçip kaldırımda durabildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Mahmut S., Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar Mahmut S. ve Alican S., 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün markette alışveriş yaptıktan sonra kavşağa ters şeritten girmek için araçların geçmesini beklediği, hareket ettiği sırada hızla gelen ticari aracın otomobile çarparak yolun karşısına geçirdiği, karşı şeride geçen otomobilin hareket halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Arif Kaplan

