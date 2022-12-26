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Göz göre göre silahla bacağından vuruldu

Göz göre göre silahla bacağından vuruldu
Göz göre göre silahla bacağından vuruldu

Eskişehir’de aldığı tehditlerin ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Muhammed Gökırmak, “Tetiği ilgisiz insanlara çektirerek istediklerini yapıp ceza almıyorlar” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Göz göre göre silahla bacağından vuruldu - Tıkla İzle

Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Emek Mahallesi Avşa Sokak'ta meydana gelen olayda, Muhammed Gökırmak kendisine ait işyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Daha önceden husumetli olduğu kişilerce gönderilen şahıs tarafından bacağından tabanca ile vurulan Gökırmak, 2020 yılından beri tehdit edildiğini ve adli makamlara yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını belirtti. Bundan 2 yıl önce aynı kişilerin babasını da bacağından vurularak yaralandığını iddia eden Gökırmak, yetkililerden yardım istedi.

Ali Furkan Çetiner

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