Göz-Göz, durdurulamıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, ligde karşılaştığı Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatya (hükmen), Denizlispor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü müsabakalarından galibiyetle ayrılırken, Boluspor ve Pendikspor maçlarında ise 1 puan elde etti. Bu sonuçların ardından Altınordu, puanını 50'ye çıkararak 6. sıraya yükseldi ve play-off hattında yer aldı. Göz-Göz, ligin 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'u da mağlup ederek üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Savunma oyuncularından 6 gollük katkı

Göztepe, bu sezon ligde 35 gol atarken, bu gollerin 6'sı savunma oyuncularından geldi. Ligin son haftasında oynanan ve 3-2 kazanılan Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında galibiyette büyük rol oynayan Atınç Nukan ve Marko Mihojevic, bu sezonki ilk gollerini kaydetti. Böylece Göztepe'nin savunmacıları olan İsmail Köybaşı (3), Dino (1), Atınç (1) ve Mihojevic (1) toplam 6 gollük katkı verdi.

Hasan İnce



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