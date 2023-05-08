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Göz-Göz mağlubiyeti unuttu

Göz-Göz mağlubiyeti unuttu
Göz-Göz mağlubiyeti unuttu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligde oynadığı son 12 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar son mağlubiyetini 5 Şubat 2023’de deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı 1-0'lık skor ile almıştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk bölümlerinde inişli-çıkışlı bir performans sergilese de, 2023 yılıyla birlikte ivmesini yükseltip ligin zirvesine oynamaya başladı. İzmir temsilcisi, 3 Mart'taki Boluspor beraberliğiyle birlikte yenilmezlik serisinin fitilini ateşleyip, çıktığı son 12 lig maçında hiç kaybetmeyip 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte alabileceği 36 puanın 28'ini alırken bu sonuçlarla birlikte de kendini play-off hattının içerisine attı.

Sarı-kırmızılılar, play-off'u garantileyemedi

Göztepe, dün karşılaştığı Manisa FK'yı mağlup etmesi durumunda ligi play-off hattında noktalamayı garantileyecekti fakat sarı-kırmızılılar berabere kalarak bu şansını son haftalara sakladı. İzmir temsilcisi, siyah-beyazlılar karşısında 1 puanı 90+7. dakikada Loue'nin kaydettiği golle kurtardı. Karşılaşma sonrasında play-off'taki konumlarıyla alakalı açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğu, “Manisa FK kazansaydı play-off hattına içinde yakalama şansı var, bize yaklaşacak. Biz kazandığımız takdirde play-off'u garantileyecektik” dedi.

Hasan İnce

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