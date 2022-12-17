Göz-Göz, Rize'den mutlu döndü

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Göztepe, 18. haftanın açılış müsabakasında dün Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göz-Göz, ilk devresi sessiz geçilen maçın ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı ve 47. dakikada İsmail Köybaşı'nın, 53. dakikada ise Romal Palmer'in kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu galibiyetle birlikte İzmir temsilcisi, puanını 24 yükselterek ligde 9. sıraya kadar yükseldi ve play-off iddiasını güçlendirmiş oldu. Geçtiğimiz hafta da evinde Manisa FK'yi 1-0 yenen Göz-Göz, ligde arka arkaya 2. galibiyetini elde etmiş oldu. Öte yandan ev sahibi Çaykur Rizespor ise ligde 11 maçlık aradan sonra mağlup oldu.

Hasan İnce

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