Göz göze geldiler, birbirlerinden kaçtılar

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bir işyerinin önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi bir kişi, işyerinin dışarıdaki kablolarını çalmak için çevreyi kolaçan etmeye başladı. Bu sırada şüpheli, işyerinin önünde yatan sokak köpeğiyle göz göze geldi. Bir anda kaçmaya hareketlenen köpeğin kendisine saldıracağını zanneden şüpheli, geri adımlar atarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra birbirlerine zarar vermeyeceklerini anlayan ikilinin, tedirgin bakışmaları uzun süre sürdü.

İşyerinin kablolarını toplayan hırsızlık şüphelisiyle köpeğin birbirlerinden kaçışları ise güvenlik kamerasına yansıdı.