Göz hastalıkları profesörünün ameliyatını dünya izledi

TOD, 3'üncü Canlı Cerrahi Günleri kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesi'nden İstanbul'da bulunan bir otele naklen yapılan cerrahi yayını ile doktorlara göz ameliyatları eğitimi verildi. Türkiye birçok bölgesinden katılan doktorlar, katarak ve refraktif cerrahi, glokom, vitreoretinal cerrahi, kornea ve oküler yüzey, şaşılık ve oküloplastik cerrahi birimlerinin düzenledikleri naklen ameliyat ya da video cerrahi etkinliklerini izleyerek alanlarındaki bilgilerini geliştirdiler.

2014 yılında Londra'da düzenlenen Avrupa Retina Kongresi Cerrahi Video Yarışması'nda dünya ikinciliği ödülü almış olan, Medicana Çamlıca Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu'na canlı cerrah olarak katıldı. Ülkenin birçok noktasından konferansa katılan doktorlar Prof. Dr. Türkçüoğlu'nun yapmış olduğu başarılı retina ameliyatını canlı canlı izledi ve yeni teknikler konusunda tartışma imkânı buldular.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesinde 4 farklı odada eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar, eş zamanlı olarak kongre merkezinde katılımcılara ve internet üzerinden tüm ülke göz hekimlerinin izlemesine sunuldu. Göz doktorlarının yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda, katarakt ameliyatı sonrası aldığı travma nedeni ile göz içi merceği kopup, gözün içine düşen bir hastada, kopan merceği göz içerisinden çıkararak, yeni merceği yeni bir teknik ile dikişsiz göze sabitleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, meslektaşlarının övgüsünü kazandı.

Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, kongre sonrası yaptığı değerlendirmede "TOD 3. Canlı Cerrahi kongresinde, kongre katılımcılarına cerrahi bilgimi ve becerimi paylaşmak istedim. 3 gün boyunca yoğun cerrahi ile geçen bu kongrenin başarılı ve verimli geçtiğine inanıyorum. Bu toplantı teorik bilgiler eşliğinde, yapılan canlı cerrahi uygulamanın pratiğinin de izlenmesi, yetişen yeni hekimlerin eğitimi açısından çok önemli. Canlı cerrahi sayesinde katılımcılar, tüm göz cerrahilerinde farklı uygulamaları izleme ve eş zamanlı soru sorma imkânı buluyorlar. Doktorların yeni uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve bu uygulamaları canlı canlı izlemeleri için önemli. Davet ve bu cerrahiyi gerçekleştirmek benim için çok önemli ve onur verici bir olay olmuştur." diye konuştu.