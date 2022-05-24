'Göz içinde ışık çakması ciddi hastalıkların habercisi olabilir'

Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği Göz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Mahmoud Babaei, göz içinde ışık çakması konusunda bilgiler verdi. Op. Dr. Babaei, genelde gözde ışık çakmasının kısa süreli olarak tekrarlandığını belirterek, “Görme alanında tek veya çok ışık noktaları veya çakmaları, çakmak yakar gibi ışıklardan şikayet eden hastalara derhal damlalı göz muayenesi yapılmalıdır. Parlak çizgiler şeklinde yıldırım gibi görülebilir şekilleri vardır ve kişi görme alanında bu ışıkları hissedebilir. Karanlık ortamlarda ve aydınlık ortamlarda daha çok görülebilir. Ani ve ağır baş, göz hareketlerinde yıldırım çakmaları görülebilir. Göz ve başa gelen darbeler, çarpmalar, kazalar bu olaya sebep olabilir” diye konuştu.

"Karanlıkta araba ve cep telefonu kullanmada risk artıyor"

Gözde ışık çakmasının altında birden çok nedenin bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Babaei, sözlerine şöyle devam etti: "En başta yaşın ilerlemesi ve birçok faktörün etkisiyle retina tabakası gerginleşir. Bunu yapan vitrenin içindeki ince ipler kalınlaşarak birbirine yapışır ve retinanın çekmesiyle gözde flaş çakması olarak bilinen durum meydana gelir. Vücuda gelen herhangi bir zorlama durumunda, ağır sporla uğraşanlarda, uzun süre gözü yoran çalışmalarda ve karanlıkta araba ve cep telefonu kullananlarda daha sık görülür. Özellikle uzun süre cep telefonu gibi ışıklı ekranlarla uğraşanlar, vücut kuvvetlendirici veya cinsel gücü arttırıcı ilaçlar kullananlarda ışık çakmaları oluşabilir. Kısaca retina baskı altına girerse ışık çakmaları ortaya çıkar. Örneğin ağır üzüntü ve stres çeken insanlarda. Böyle bir durumda derhal göz doktoruna başvurulup damlalı muayene yaptırılmalıdır. Migrenli kişilerde bu dolaşan ışıkları hissederler zira beyne giden damarlara spazm olunca değişik şekillerde noktalar veya çizgiler görme alanında hissederler ve genelde baş ağrısı ile beraber olurlar buna göz migreni de denir. Tek ve iki gözde de aynı anda olabilirler".

"Bu durumlarda muhakkak hekime başvurun"

Op. Dr. Babaei, derhal göz doktoruna başvurulması gereken durumları şu şekilde sıraladı: "Uçuşmalarla birlikte görme azalması ve bulanık görme, sisli bulutu ve gözün önünde bir perdeden bahsedenler çok acil başvurmalıdır. Uçuşma ve ışık çakmaları birlikte olunca, ilk defa ve ani bir sinek veya her nevi uçuşma hissedenler, eski uçuşmalar yeniden başlamış veya daha büyümüş, uçuşmalar ve gölgeli görme hissedenler, aniden flaş ve ışık görmüş hatta ani görme kaybı olanlar mutlaka hekime başvurmalıdır. Muayene kapsamında önce doktor tarafından görme keskinliği ve muayenesi her iki gözde yapılır. Göz tansiyonu ölçülür. Sonra bu olayları değerlendirmek için retina ve vitreus bölümü incelemek gerekiyor ve bunun için damlalı muayene yapılır. Kişiye 2 defa göz bebeğini büyüten dalma damlatılır. Belli bir süre bekletilir ve OCT testi (ultrason-tomografi) ile göz içi tabakası görüntüleri renkle şekillendirilir ve damarların durumu tespit edilebilir. Test sonuçları uzman doktor tarafından değerlendirilir ve tam bir göz muayenesi ile bir bozukluk olmadığını tespit eder ve sonucuna göre tavsiye ve tedbirleri söyler. Fakat kişi bu damlalı muayenesinde birkaç saat 6-12 saat yakını bulanık görecek ve yakın çalışması (sınav ödev gibi) olmamalı ve o gün araba kullanmamalı. Tedavi için mutlaka göz hekimine başvurulması gerekiyor".