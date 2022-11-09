Göz kamaştıran görüntüler

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi mevkiinde bulunan Keremali Yaylası'nda sonbahar esintisi yaşanıyor. Çevre iller başta olmak üzere Ankara, İstanbul ve Bursa gibi birçok ilden yüzlerce misafirini ağırlayan Keremali Yaylası'nda oluşan renk cümbüşü hayran bırakıyor.

Dağ yürüyüşü, kampçılık, izcilik, dağcılık gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan ve zirvesi bin 543 metre yükseklikte olan yaylanın her bir noktası ayrı ayrı kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Sonbaharın en güzel renklerini görmek ve o anları kayıt altına almak isteyen fotoğrafçı ve doğaseverler de bölgeye akın ediyor. Görsel şölenin yaşandığı yayla, gölü ve çevresi havadan da görüntülendi.

Burak Can Tokyürek

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