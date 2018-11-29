Göz kapağı estetiği ve sonuçları

Medicine Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Atakhan Yıldız, yüzde yaşlanma belirtilerinin gözlendiği ilk bölgelerden göz kapağı ve estetik operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Otuzlu yaşların başlarından itibaren üst göz kapağında yığılma ve sarkmalar, alt göz kapaklarında göz altı yağ dokusunun dışarı doğru fıtıklaşması ile torbalanmalar oluşmaya başlar, göz kapağının boyu uzar, mimiklere bağlı olarak göz kenarlarında 'kaz ayağı' adı verilen kırışıklıklar oluştuğunu belirten Op. Dr. Ali Atakhan Yıldız, "Üst göz kapaklarındaki sarkmalar, kadınlarda 'kalem sürememe' problemine yol açar. Otuzlu yaşların ortalarından itibaren göz altlarında çökmeler ve morluklar gelişebilir, göz altı torbaları ile yanağı ayıran ve 'gözyaşı oluğu' adı verilen derin bir hat oluşur. Üst göz kapaklarındaki yığılmalar gözü açmayı zorlaştırabilir. Bu yığılmalar nedeniyle kaşlarından yardım alan ve sürekli kaşlarını kaldıran kişilerde, alın çizgilerinde derinleşme ve baş ağrıları oluşabilir. Yıllar geçtikçe artan tüm bu değişimler; yorgun, sağlıksız ve yaşlı bir görünüme yol açar" dedi.

Göz çevresi estetiği, hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık yapılan yüz gençleştirme operasyonlarından

Göz kapaklarına yönelik estetik ameliyatlar; göz kapaklarındaki yığılmaların, sarkmaların, torbalanmaların, çökmelerin, morarmaların ve kaz ayağı adı verilen kırışıklıkların giderilmesini ve bu sayede genç ve dinamik bir görünüm sağlamayı amaçlayan cerrahi girişimler olarak açıklayan Op. Dr. Yıldız "Göz çevresi estetiğinde, üst göz kapağı kaşlar ve alınla birlikte, alt göz kapağı ise yanakla birlikte değerlendirilir. Üst göz kapaklarındaki fazla deri çıkarılarak yığılma ve sarkmalar giderilir, gerekiyorsa kaşlar kaldırılır. Göz kapaklarında düşüklük varsa, göz kapağını kaldıran kaslar kısaltılarak kapaklar kaldırılır. Gözlerde çöküklük varsa yağ verilerek dolgunlaştırılabilir. Alt göz kapağında ise bozulmuş olan göz kapağı ve yanak ilişkisi düzeltilir. Alt kapakta torbalanmış olan yağlar çıkarılıp yanak üzerine taşınır. Gerekiyorsa yanağa ve göz çevresine yağ enjeksiyonları yapılır. Tüm bu işlemler tek tek yapılabileceği gibi yüz gençleştirme ameliyatının bir parçası olarak da gerçekleştirilebilir. Göz çevresi estetiği, hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık yapılan yüz gençleştirme operasyonlarından biridir. Başarılı bir cerrahi girişim, kişinin görünümünü hemen değiştirerek genç, dinamik ve sağlıklı bir algı sağlar" şeklinde konuştu.

"Göz kapağı estetiğine genellikle 35 yaşından sonra gereksinim duyulur"

Göz kapağı estetiğine genellikle 35 yaşından sonra gereksinim duyulduğunun altını çizen Op. Dr. Ali Atakhan Yıldız, "Ancak üst göz kapağı yapısal olarak fazla etli ve düşük olan veya alt göz kapağında belirgin torbalanması olan kişilerde daha erken yaşlarda da ameliyat gerçekleştirilebilir. Blefaroplasty genellikle 1-2 saat sürer. Anestezi sonrası üst göz kapaklarında doğal çizgileri üzerinden, alt göz kapağında ise kirpiklerin hemen altından kesiler yapılır. Bu kesilerden girilerek deri, alttaki yağ ve kas dokusundan ayrılır. Fıtıklaşan yağ dokusu düzeltilir, fazlalık kas ve deri dokusu çıkarılır. Önceleri hemen her ameliyatta yağ dokusu çıkarımı yapılmaktaydı. Ancak yaşın daha ilerlemesiyle yağ dokusundaki büzüşmenin göz çukurluğunu arttırdığı ve kişiye daha yaşlı bir görünüm verdiği kabul edildiğinden, modern cerrahide yağ dokusunun mümkün olduğunca korunması amaçlanmaktadır. Daha sonra kesiler çok ince sünürlerle kapatılır. Alt göz kapaklarında deri fazlalığı olmaksızın yağ-kas torbacıkları varsa, göz kapağının içinden, görünen bir skor bırakmadan kesi yapılır. Genellikle daha elastik derili genç hastalarda uygulanır" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Ali Atakhan Yıldız, ameliyat sonrası yaşanan gelişmeleri şöyle sıraladı:

"Göz kapakları üzerine uygulanan pansumanla ameliyat tamamlanır.

İlk iki günde her iki göz kapağı ve çevresi şişer. Bu şişliklerin ve oluşacak morlukların azaltılması amacıyla cerrahi sonrası ilk gün gözlere buz uygulanır.

Bununla birlikte antibiyotik ve şişlik azaltıcı, ağrı kesici ilaçlar verilir.

Hastanın ayrıca göz kurumalarına karşı göz damlası ile korunması sağlanır.

Anesteziye göre 1-4 saat sonra eve gidilebilir. Baş yukarıda olacak şekilde 3-5 günlük ev istirahatı yeterlidir. Önemli bir ağrı olması beklenmez.

Gözde kuruluk hissi ve batmaların giderilmesi için göz damla ve pomadlari ilk 5 gün kullanılabilir.

Sonraki 1 hafta boyunca da yatarken baş yukarıda olmalıdır.

Genellikle 4'üncü veya 5'inci gün dikişler alınır.

İşe dönüş için 7-10 gün dinlenmek yeterlidir.

Sonraki 3 hafta boyunca ağır egzersizler ve aşırı yorgunluktan kaçınılmalıdır.

Göz kapaklarındaki şişlikler ve morluklar kişiden kişiye değişmekle birlikte 5'inci günden sonra azalmaya başlar ve 14-16 günde hemen tamamen kaybolur.

Ancak 10'uncu günden sonra makyaj kalan morlukları rahatlıkla gizleyebilir.

İlk 1-2 hafta fazla gözyaşı, ışığa hassasiyet, bulanık görme gibi geçici rahatsızlıklar olabilir.

Birkaç hafta güneş ışığı, rüzgar ve diğer irritanlara duyarlı olunur. Bu nedenle diş ortamda güneş gözlüğü takılmalıdır".