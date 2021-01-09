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Göz kapağında doğuştan tümör bulunan Beyza'nın yardım çığlığı

Göz kapağında doğuştan tümör bulunan Beyza'nın yardım çığlığı
Göz kapağında doğuştan tümör bulunan Beyza'nın yardım çığlığı

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan ve göz kapağında doğuştan tümör hastası olarak dünyaya gelen 7 yaşındaki Beyza Kengel, tedavi olmak için yardım bekliyor. Sağ göz kapağında oluşan tümör yüzünden bir gözünü kullanamayan minik Beyza, "Okulda benimle dalga geçiyorlar. Hastalık bulaşır diye benimle oynamak istemiyorlar" dedi.

Urla ilçesi Sıra Mahallesi'nde ikamet eden Melahat-Sabri Kengel çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Beyza Kengel, göz kapağında doğuştan tümör hastası olarak dünyaya geldi. Şu an 7 yaşında olan küçük Beyza, göz kapağının üstündeki tümörle yaşıyor.

Anne Melahat Kengel, kızı için yardım çağrısı yaptı. Kengel, "Sosyal güvencemiz var. Kızım doğar doğmaz Dokuz Eylül Üniversitesinde bir ay yatarak tedavi gördük. Göz kapağı açılmaya ve göz bebeği görünmeye başladı. 10 yaşına kadar geçeceğini söyleyerek taburcu ettiler. Kızımın rahatsızlığı geçmedi. Sonra internetten araştırdım. Özel bir klinikte çalışan bir doktor buldum. Doktor ayda bir iğne atıyor. Şimdi tümör küçülmeye ve göz kapağındaki kirpikler çıkmaya başladı. Tek isteğim kızımın sağlığına kavuşması" dedi

 

 

Cenk Özen

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