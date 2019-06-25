Göz tümörüne yakalanan orman işçisinin yardım feryadı

Alaplı'nın Gümeli beldesi Fındıkağalı Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki orman işçisi Fahri Ateş'in gözünde 4 ay önce küçük bir yara çıktı. Başlarda yarayı önemsemeyen ve eczaneden aldığı merhemlerle tedavi olmaya çalışan orman işçisi Fahri Ateş'in gözünde doktorlar tarafından 5 buçuk santimetre çapında tümör olduğu saptandı. Hastalığının tedavisi yapılamayacağı söylenmesi üzerine Ankara Hacettepe Hastanesi'ne gitti.

Ateş, "Ankara'daki hastanede biraz tedavi için yattım. En son gözümdeki şişliği indirebilmek için ilaç tedavisi söylediler. Doktorlar, erken dönemde tedavi edilmediği takdirde hayati tehlikeli olduğunu söylediler. Gözümün tedavisi için çare arıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu. Fahri Ateş, gözündeki tümörün alınmasının ardından sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor.

Ertuğrul Yüksel