Gözaltına alınan Murat Özdemir kimdir, kaç yaşındadır? Murat Özdemir tutuklandı mı? Ne iş yapar? Dün akşamdan itibaren sosyal medyada adeta dehşete düşüren görüntüler yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın MasterChef programına katılarak ünlenen Murat Özdemir, yayınladığı papağana eziyet videosundan sonra gözaltına alındı. En son bir papağana işkence ettiği görüntülerin internette yayınlanması sonucu tepki gören Murat Özdemir kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir kimdir? Türkiye onu TV8'de yayınlanan MasterChef programı ile tanıdı. Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir'in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergilemişti.

MasterChef Murat adıyla televizyon ekranlarında tanınan Murat Özdemir'in bir papağana şiddet uyguladığı videoya Acun Ilıcalı'dan tepki geldi. Ilıcalı “Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum. Yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum.” dedi.

MURAT ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Katıldığı TV programında diskalifiye olan Murat Özdemir'in, papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabında paylaşması tepkilere neden oldu. Kan donduran görüntülerin ardından Murat Özdemir gözaltına alınırken, papağan ise güvence altına alındı.

Katıldığı TV programından jüri üyeleri tarafından diskalifiye edilen Murat Özdemir'in bir papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşması infiale neden oldu. Kısa sürede yayılarak vatandaşların tepkisine yol açan video sonrasında Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Murat Özdemir'i Ortaköy'de bulunan evinde gözaltına alırken, papağana ise Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ünlü sanatçı Ömür Gedik'ten Murat Özdemir'e tepki

Katıldığı TV programından diskalifiye edilen Murat Özdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence görüntüleri sonrası bir tepki de ünlü sanatçı Ömür Gedik'ten geldi. Murat Özdemir'in gözaltına alındığı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen şarkıcı Ömür Gedik Karakol önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı Ömür Gedik, “ Az önce tekrar karakola getirildi. Muayeneye gitmiş. Yarın savcılık kararı bekleniyor. Savcı tutuklanması gerektiğini söylerse buradan direk nezarete gidecek. Bence de gitmesi gerekiyor. Ciddi anlamda tedavi olması gereken hasta ruhlu bir adam. Dışarı çıkmaması gereken bir insan. Papağan içerİde az önce yanındaydım.

Yanına biri girdiğinde bile o kadar korkmuş ki nasıl bir işkence gördüğünü tahmin edersiniz. Çok korkmuş bağırıyor. Şimdi veteriner bekleniyor. Bizlerde hayvan severler olarak burada kuşun durumunun iyi olduğunu sahiplenmesini istiyoruz. Biz kuşu almak adına dernek olarak başvurumuzu yaptık. Bu kuşun zaten Türkiye'ye sokulması da yasak. Sonuçta beslenmesine izin verilen bir cins değil. Yabani hayatta olması gereken bir cins olduğundan muhtemelen bakanlık el koyacak. Onların himayesinde olacak. Şuanda en önemli olan buradan sağlıklı bir şekilde çıkması. Ayağının kırık olduğu söyleniyor. Çok bağırıyor içeride. Çok yazık. Bu tip insanların meşhur olması, sonra meşhur olmak için bu tip işkencelerle gündeme gelmeye çalışması. Olan yine masumlara oluyor” dedi.

‘Eşi ve Kızı da tehlikede'

Eşi ve kızının da tehlikede olduğunu kaydeden Ömür Gedik “ Bu adamın bence eşi ve kızı da tehlikede. Bu hayvan içeride çok korkmuş. Bir kedisi olduğunu öğrendik o da kaçmış sanırım. Umarım tekrar evine gidince bu kediye aynı işkenceleri yapmaz. Çok üzücü bir durum. Biz en azından hayvan severler olarak papağanın emin ellerde olduğundan emin olmak için bekliyoruz” şeklinde konuştu.