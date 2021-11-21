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Gözler dev derbide! Galatasaray Fenerbahçe Canlı Anlatım

Gözler dev derbide! Galatasaray Fenerbahçe Canlı Anlatım
Gözler dev derbide! Galatasaray Fenerbahçe Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 13 haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

GALATASARAY 1-1 FENERBAHÇE

Canlı Anlatım

1' Maç başladı

2' Soldan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Berkan Kutlu'nun cılız vuruşunda top kaleci Berke'de kaldı.

4' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

11' GALATASARAY ÇOK NET KAÇIRDI! Kerem'in pasıyla ceza sahasına giren Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Berke topu kornere çeldi.

14' Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Novak'ın kafayla içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

16' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Hızlı gelişen hücumda Morutan'ın pasıyla ceza sahasına giren Kerem, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Kerem Aktürkoglu

24' Fenerbahçe'de Tisserand, van Aanholt'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. Sarı Kart - Marcel Tisserand

25' Galatasaray'da Berkan, Zajc'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçta sertlik arttı. Sarı Kart - Berkan Kutlu

31' İrfan Can'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Mesut Özil, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Mesut Özil

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DEV RANDEVUNUN İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha.

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