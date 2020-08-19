Gözler Merkez Bankası'nda!

Bu adımla, bugün itibarıyla bankaların borç alabilme limitleri yarı yarıya düşürüldü. Şimdi piyasalar yarın yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Piyasada aktif faiz yüzde 11,5 civarında iken, bankanın yüzde 8,25'te tuttuğu politika faizinde yeni bir indirime gitmesi beklenmiyor. Çok az sayıda ekonomistin ise faiz artışı beklentisi ifade ettiği dikkat çekti.

Beklentiler çerçevesinde Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Endekse göre oldukça ucuz kalan bankalardaki yükselişin tetiklediği çıkışla gün sonunda prim oranı yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti. Doların Merkez Bankası kararına endeksli yatay seyri devam ederken, uluslararası piyasada altının ons fiyatının 2.010 doların üzerinde olması, altın fiyatlarının gücünü koruyacağına dair gösterge olarak değerlendiriliyor. Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası kararının ardından, banka ve para istatistikleri, piyasaların gündeminde. En önemli verilerden bir tanesi ise cuma günü tüketici güvenine ilişkin olacak. Yurt dışında ise FED'in adımları takip ediliyor. Bu beklentiler ışığında dolar 7,34 TL'den işlem görürken, 8,80 TL'ye ulaşan avroda yükseliş sürdü. Gram altın 476 lira, çeyrek altın 790 liradan işlem gördü.

ALTINI SADECE 'GERÇEK AŞI' HABERİ DÜŞÜRÜR

Bütün dünyayı etkisi altına alan salgının etkisini azaltmak için neredeyse bütün dünya merkez bankaları piyasada parayı bollaştırdı. Dünyanın 'güvenli limanı' altın, bu etkiyle hızlı yükseldi. Uluslararası piyasalarda ons 2.060'la tarihî rekor kırarken, altın yatırımını seven Türk halkının yüksek talebiyle iç piyasada daha hızlı arttı. Gram altın 495 lirayı gördükten sonra geri çekildi ama hareketini durdurmadı. Konuyu değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin "Ekonomilerde düzelme, hastalığın kontrol altına alınmasıyla olur. Pandeminin kendiliğinden kaybolması, onu kontrol altına almak anlamına gelmiyor. Mutlaka bilimin bir çare bulması gerekiyor. Raporlarımda sayısız kez 'çare ekonomide değil tıp biliminde' demiştim. Paranın bollaşıp faizlerin düştüğü dönemde altına yönelen yatırımcılarla dalga geçen ABD'li ünlü spekülatör Warren Buffet'ın da altına yatırım yapmaya başlaması dikkat çekici gelişme oldu. Ancak aşının gerçekten bulunduğuna dair bir haber altın fiyatlarını gevşetebilir" dedi.



Türkiye Gazetesi