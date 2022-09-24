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Gözlerindeki engel, başarılarına engel olmadı

Gözlerindeki engel, başarılarına engel olmadı
Gözlerindeki engel, başarılarına engel olmadı

Konya’da doğuştan yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya gelen 12 yaşındaki Eymen İnce, derslerindeki başarıları ve spor müsabakalarında aldığı derecelerle ailesinin gurur kaynağı oldu. Eymen, ileride öğretmen olmak ve kendisini yetiştiren öğretmenler gibi çocuklara yardımcı olmak istiyor.

Gözlerindeki engel, başarılarına engel olmadı - Tıkla İzle

Doğuştan yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya gelen Ayşe ve Mehmet İnci çiftinin küçük oğulları olan Eymen İnce'nin (12) doktorları, Eymen'in özel bir gözlük yardımıyla normal bir okulda ön sıralarda oturarak derslere katılabileceğini söyledi. Bunun üzerine baba Mehmet ve anne Ayşe İnce çocuklarının kaydını Meram ilçesinde bir okula kaydını yaptırdı. Sınıfta özel yapım bir gözlük ile derslere katılan Eymen İnce, evde çözdüğü testlerde ve okuduğu kitaplarda ise kitap okuma büyüteci kullanıyor.

İbrahim Yetkin
 

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