Gözlerine inanamadı: Binlerce yıllık derenin suyu ortadan kayboldu

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa ile Adıyaman'da yaşanan sel felaketleri, bölgenin coğrafi yapısını da değiştirdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Cırcıp Deresi de depremler ve selden etkilendi. Binlerce yıldır akan derenin suyu, depremler ve sel sonrası yerin altına girerek ortadan kayboldu. Daha önce sınırı geçip Suriye'ye akan derenin suyu, oluşan yarıktan toprağa gömüldü. Bölgeye giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı.

İlk defa böyle olduğunu gördüğünü söyleyen İbrahim Geçkil, “Buraya çok gidip gelen biriyim, ilk defa böyle olduğunu gördüm. Derenin suyu yerin altına giriyor. Normalde bildiğim kadarıyla derenin suyu Suriye'ye gidiyordu. Arkamda da görünüyor. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz” dedi.

Ahmet Atan

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